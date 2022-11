Rund um die Autobatterie Wenn das Auto nicht anspringt: Tipps für Batterie-Check und Starthilfe

Das Auto hat länger gestanden oder es wird nur für Kurzstrecken bewegt. Das ist nicht gut für ein langes Leben der Batterie – schon gar nicht in den kalten Monaten des Jahres. Bevor es also richtig ungemütlich wird und das Auto nicht mehr anspringt, weil die Batterie entladen ist, sollte sie gecheckt werden. Warum kommt es im Winter häufig zu Startproblemen? Liegt es immer an der Batterie? Das weiß Fachmann und Autopapst Andreas Keßler, der auch Tipps zum Überbrücken per Starthilfekabel gibt.