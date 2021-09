Umtausch Ab wann Sie den neuen EU-Führerschein brauchen

Der erneute Gang zur Fahrschule bleibt erspart. Bildrechte: imago/JOKER

Nein, zur Fahrschule muss keiner wegen des Umtausches gehen. Es bleibt beim Gang zur Führerscheinstelle für den Umtausch des Motorrad- und Pkw-Führerscheins. Der ADAC Sachsen empfiehlt, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen und lieber in den nächsten Jahren mal an einem Vormittag zur Führerscheinstelle zu gehen und den Vorgang zu beantragen. Dann kommt man nicht in Zeitdruck, wenn viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf einmal umtauschen müssen. Denn: Auch schon jetzt kann man – unabhängig von den Umtauschfristen – einen neuen EU-Führerschein beantragen.