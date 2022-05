Für die S-Klasse und beim EQS ist das System in Kürze erhältlich. Dabei gibt der Fahrer mit der Aktivierung des "Level-drei-Drive-Pilots", wie das System heißt, die Verantwortung an sein Fahrzeug ab. Das hat zur Folge, dass in diesem Zustand im Falle eines Unfalls der Hersteller haftet und nicht der Fahrer. Aus diesem Grund ist das System nur etwas für den berühmten "zähfließenden Verkehr mit zeitweiligem Stillstand". Es darf auch vorerst ausschließlich auf Autobahnen und bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde eingesetzt werden, dazu nur bei Temperaturen von über drei Grad Celsius und bei Tageslicht - also zum Beispiel nicht im Tunnel - und nicht in Baustellenbereichen. Auch Spurwechsel sind tabu.