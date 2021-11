In der Praxis bedeutet ein nicht nach den Herstellervorgaben reparierter Unfallwagen ein Sicherheitsrisiko für die Insassen, wenn es wieder zu einem Unfall kommt.

Der Preis eines professionell reparierten Unfallfahrzeuges unterscheidet sich bei weitem nicht so stark von dem eines unfallfreien Autos, wie oft vermutet wird. In der Regel erlöst der Verkäufer etwa 10 – 12 % weniger, was allein der Psychologie geschuldet ist. Wer mit einem Auto leben kann, das trotz perfekter Reparatur ein Unfallwagen bleibt, kann einige Tausender sparen.