Hybride Zwei Motoren in einem - Was Hybridautos können

Zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust... Es gibt Autos, die fahren mit einem Doppelherz - sogenannte Hybride. Das bedeutet: Zwei Motoren in einem Auto, die das Beste aus dem Wagen rausholen. Bei einem Hybrid-Auto ist ein Elektromotor mit einem anderen Motor-Typ, meist einem Benziner, gekoppelt. Was ein Hybrid kann, klärt unser Auto-Experte Andreas Keßler.