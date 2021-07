Tipps vom Autopapst Sicherheitscheck vor dem Urlaub

Als "Trostpflaster" für Reifenschadengeschädigte gibt es nur noch Pannensets, bestehend aus Mini-Kompressor und Reifenschaum zum Abdichten kleinerer Löcher. Und selbst so ein Pannenset kostet noch Aufpreis! Offenbar will man das liegengebliebene Auto unbedingt in eine Werkstatt lotsen, was gerade auf einer Urlaubsfahrt viel Zeit und Geld kostet. Wer in seinem Auto noch eine Mulde fürs Reserverad hat, sollte die auch mit einem echten Reserverad füllen. Und, fast schon trivial: Das Reserverad sollte auch ausreichend Luft enthalten!