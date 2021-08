Tipps vom Autopapst Diese Warnsymbole im Cockpit sollten Sie kennen

Hatte es früher mit den roten Warnlampen für Öldruck und Batterieladung und den Kontrollen für Blinker und Fernlicht sein Bewenden, gibt es heute unzählige weitere Lämpchen in unterschiedlichen Farben, die vom Fahrer nicht nur erkannt, sondern auch zugeordnet und eingeschätzt werden müssen. Ist jedes aufleuchtende Symbol ein Grund zur Unterbrechung der Fahrt? Kann nicht doch weitergefahren werden, und wenn ja, wie lange? Was passiert, wenn man nicht anhält? Welche Handgriffe können womöglich einen sich anbahnenden Defekt vermeiden bzw. abmildern? Fragen über Fragen.

Praktisch bedeutet das, dass die Batterie nicht mehr geladen wird und die Fahrt in einigen Kilometern mangels Zündspannung zu Ende ist. Möglicherweise passiert das aber schon viel eher (und sorgt für deutlich höhere Reparaturkosten), wenn die Ursache des Lichtmaschinenausfalls ein gerissener Antriebsriemen ist. Der treibt nämlich oft nicht nur die Lichtmaschine an, sondern auch die Wasserpumpe. Obwohl das Auto wegen des ausgefallenen Spannungsspenders nicht sofort stehen bleibt, sollte man nach dem "Batterie"-Signal sofort anhalten und einen Blick unter die Haube werfen. Wenn dort kein Keilriemen mehr vorhanden ist, ist die Fahrt hier definitiv zu Ende. Wenn die Lichtmaschine aus anderen Gründen defekt ist, kann man hingegen weiterfahren, solange die Batterie die Zündung unterhält. Das sind bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen immerhin 100-150 km, bei Nacht im Winter aber vielleicht nur 50.

Was viele Autofahrer als Aufforderung zum Öl nachfüllen missverstehen, ist in Wirklichkeit ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Ölversorgung der Schmierstellen im Motor gerade gefährlich gestört und ein Motorschaden unmittelbar bevorsteht. Die Kontrolle heißt deshalb auch nicht umsonst "Öldruck-Kontrolle" und nicht "Ölstands-Kontrolle". Diese gibt es nämlich auch, allerdings ist sie gelb und zeigt laut Bedienungsanleitung nur an, das beim nächsten Tankstopp ein Liter Öl nachgefüllt werden muss.

Symbol für Reifendruck. Bildrechte: IMAGO/Colourbox.de

Im Gegensatz zu anderen Kontroll-Leuchten ist bei den Reifendrucksystemen allerdings deutlich mehr Aufwand nötig, um eine Kontrollfunktion zu bekommen:



Die Geber in den Reifen müssen gegebenenfalls mit neuen Batterien versorgt werden, Geber müssen zusätzlich gekauft werden, um die Winterreifen in das System zu integrieren und die jeweils montierten Reifen mit ihren möglicherweise unterschiedlichem Luftdruck müssen dem Reifendruckkontroll-System mitgeteilt, also in das Steuergerät einprogrammiert werden. All das macht gerne und zuverlässig, allerdings nicht kostenlos, die Werkstatt.