Verkehr Wie Unfälle vermieden werden können

Siegfried Brockmann Was Straßengestaltung betrifft, haben wir im Laufe der Jahrzehnte sehr viel gelernt: Wie werden Straßen und Kreuzungen übersichtlich gebaut, wie Ampeln am sichersten geschaltet?

Siegfried Brockmann

Da muss uns etwas einfallen: Inzwischen ist jeder dritte getötete Radfahrer ein Pedelec-Nutzer gewesen. Das liegt natürlich auch an der Hauptnutzergruppe Senioren. Aber natürlich sind die meisten Verkehrstoten mit rund 1.800 immer noch die Autofahrer, dann folgen 600 Motorradfahrer, 400 Fußgänger und 350 Radfahrer. Im Auto schaffen wir vor allem dann noch weniger Verkehrstote, wenn die Anschnallquote auf 100 Prozent steigt. Ein Viertel der im Auto tödlich Verunglückten war nicht angeschnallt. Für den Motorradfahrer gibt es kaum technische Unterstützung und damit ganz wenig Potenzial für mehr Sicherheit, wenn sie nicht vom Fahrenden selbst kommt. Den Radfahrenden hilft am meisten, wenn ihre Wege so angelegt sind, dass sie für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar sind und sich Autos, Fußgänger und Radfahrer so wenig wie möglich in die Quere kommen können. Und Radwege müssen auch breiter werden, weil immer mehr Menschen sie nutzen, einschließlich E-Scooter-Fahrer, und man Platz braucht fürs Überholen.