Beispiel: Durch das Hinzufügen des Zwischenhalts in Bamberg wurden weitere Optionen freigeschalten. So bietet "Bahn.de" zum Beispiel eine Verbindung mit Abfahrt um 7:34 Uhr an. Ohne Zwischenhalt wird hingegen eine mögliche Abfahrt um 8:12 Uhr vorgeschlagen. Durch die Eingabe des Zwischenhaltes kommen also weitere Züge für die Strecke in Frage. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen ICE. Die Fahrt dauert 45 Minuten länger. Eine Ersparnis durch das Eingeben des Zwischenhalts ließ sich nur bedingt erkennen. In diesem Fall ist die Fahrt über Bamberg tatsächlich günstiger als die andere Strecke. Allerdings bietet einem die Webseite auch dann einige Verbindungen über Bamberg an, wenn nicht explizit danach gesucht wurde.