Service | 27.10.2021 Camping: Das Wohnmobil richtig winterfest machen

Die Camping-Saison ist für viele Menschen vorbei. Bevor es zur Winterruhe abgestellt wird, sollte das Wohnmobil fit für den Winter gemacht werden: also Ausmisten, Waschen, Batterie ausbauen und den richtigen Parkplatz finden. Was sonst noch rund ums Camping zu beachten ist, klären in der Servicestunde von MDR THÜRINGEN - das Radio am Mittwoch.