Es holt sich ja auch nicht jeder sein Öl an der Quelle. Jedenfalls treten die Dienstleister mit den gebündelten Zertifikaten ihrer Kunden beispielsweise an die Ölmultis heran und verkaufen denen "unsere" Zertifikate. Die Konzerne wissen, wieviel sie davon noch brauchen, um die noch teureren Strafzahlungen zu vermeiden. Am Ende steht ein Preis, der abzüglich der Provision an die Kunden der Dienstleister durchgereicht wird.