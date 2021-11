Der Weihnachtsmarkt am Urlaubsort ist abgesagt und kulturelle Einrichtungen bleiben geschlossen: Viele coronabedingte Einschränkungen können eine Reise unattraktiv machen. Eine Stornierung kann Verbrauchern sinnvoll erscheinen, selbst wenn sie geimpft oder genesen sind. Müssen Verbraucher in diesem Fall die Stornokosten tragen? Claudia Neumerkel sagt: "Am einfachsten ist es für Verbraucher, wenn der Pauschalreise-Anbieter mitteilt, dass wesentliche Reiseelemente nicht stattfinden können. Dann kann man ohne Kosten vom Vertrag zurücktreten. Dies ist auch möglich, wenn sich die Lage vor Ort coronabedingt zunehmend verschärft, also etwa Kultureinrichtungen schließen." In diesen Fällen, so Neumerkel weiter, rät die Verbraucherzentrale dazu, Belege zu sichern, um die Gründe für eine Stornierung nachweisen zu können.