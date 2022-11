In Deutschland gibt es etwa 15.000 Tankstellen für Benzin und Diesel und ca. 34.000 Ladestationen für Elektroautos. Also alles gut? Nicht ganz! Eine Tankstelle hat pro Kraftstoffart mehrere Zapfsäulen und der Tankvorgang dauert nur ein paar Minuten. Eine Ladesäule hat nur zwei Kabel, die aber nicht immer gleichzeitig Strom spenden. Dazu kann ein Ladevorgang Stunden dauern. Das sorgt in den Verkehrsspitzenzeiten für lange Schlangen an den Ladesäulen und für schlechte Stimmung bei den E-Mobilisten.