Wer sich an den Testergebnissen beim Kauf orientieren will, muss auf die Details achten. "Ehrlich gesagt, ist die Vielfalt enorm. Man bekommt beispielsweise ein und dasselbe Rad mit unterschiedlichen Motoren oder unterschiedlich großen Akkus. Also da muss man genau hinschauen, ob es auch das ist, was wir beispielsweise jetzt im Test haben. Die Vielfalt ist schon groß und es gibt ja auch – leider muss man sagen – regelmäßig Änderungen, Updates. Manchmal sind die minimal, die sieht man als Endverbraucher gar nicht. Zum Teil geht es dann um die Motorsteuerung, den Motor an sich, die Akkugröße", weist Nico Langenbeck hin. Deshalb solle man sich im Vorfeld gut informieren und sich genau überlegen, was man eigentlich benötigt.