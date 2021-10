E-Auto laden Zu Hause Strom tanken

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einmal volltanken und das zu Hause: Das geht für Elektrofahrzeuge über eine sogenannte Wallbox, ein leistungsstarkes Ladegerät. Aber einfach an die Wand hängen und ran an die Steckdose, so klappt das nicht. Autoexperte Andreas Keßler weiß Rat.