In absehbarer Zeit wird es keinen Batterietypen in der Mobilitätsbranche geben, der das leisten kann, was eine Lithiumbatterie bietet. Diese hat sich über die letzten 30 Jahre ungemein entwickelt, wurde immer weiter optimiert und hat vor zwei Jahren sogar einen Nobelpreis bekommen. An was momentan gearbeitet wird, ist die Feststoffbatterie, die vielleicht so ab 2025/26 auf den Markt kommen könnte. Im Gegensatz zur jetzigen Version, wo der Elektrolyt einen flüssigen Zustand hat, besteht die neue Form nur aus festen Bestandteilen. So kann nichts auslaufen und bei hohen Temperaturen in Benutzung womöglich sogar anfangen zu brennen. Das macht die Akkus viel sicherer.