Bei aktuell hohen Inzidenzen ist inzwischen auch der kontaktlose Fahrradkauf im örtlichen Fahrradhandel wieder verboten. Click & Collect hieß das Zauberwort, mit dem man zumindest ein bezahltes Fahrrad am Laden abholen durfte. Erfurts Fahrradhändler Frank Derer erläutert die Situation der Branche, wie Fahrradfreunde jetzt noch an Service und Ersatzteile kommen und welche Räder im zweiten Lockdown-Frühling super gefragt sind.

Meistens geht dem Kauf eine telefonische Beratung voraus. So erfahren wir von den Kunden, was sie wollen und sie erfahren, was wir haben. Wir können telefonisch und per E-Mail beraten, was natürlich ein bisschen aufwendiger und umständlicher ist. Wir haben auch Kunden, die vor einigen Wochen ein Rad bestellt haben. Im Moment sind wir bei sechs bis acht Wochen Lieferzeit oder mehr. Danach wird eine Probefahrt am Laden organisiert.