Vorn sitzen darf nur, wer leichter als 15 Kilogramm ist. Bildrechte: imago images/Westend61

Das Alter ist nicht so wichtig, sondern das Gewicht und die Größe. Kindersitze für hinten sollten bis max. 22 kg belastet werden. Im Kindersitz am Lenker dürfen nur Kinder bis max. 15 kg mitgenommen werden. Passen leichte, aber große Kinder nicht mehr in den Sitz, sollten Alternativen her.



Beim Anhänger ist es etwas mehr. Ein Kind kann bis 35 kg mitgenommen werden, ist Gepäck dabei, etwas weniger. Mit einem Zweisitzer können bis zu 45 kg transportiert werden.