Wie reinige ich mein Fahrrad richtig?

Auf keinen Fall mit einem Hochruckreiniger, weil Dreck in die Lager gedrückt wird. Besser ist es, einen Eimer mit Wasser, Spülmittel und Lappen zu verwenden.

Welche Teile müssen regelmäßig gereinigt werden?

Wer es genau nimmt, putzt sein gesamtes Fahrrad. Bildrechte: IMAGO / Westend61 Gereinigt werden sollte alles, was sich am Fahrrad bewegt, vor allem die die Kette, die Bremsen und die Zahnräder. Alles muss sich gut und leicht bewegen lassen.



Eine Scheibenbremse muss man seltener reinigen. Da der Abstand zwischen Belägen und Scheibe so gering ist, kommt kaum Dreck dazwischen.

Weniger ist mehr – das brauchen Sie für die Fahrradpflege: -Wasser mit Spülmittel

-Lappen oder Schwamm

-Kettenöl

Braucht man spezielle Kettenreiniger?

Die Kette braucht auch Pflege. Bildrechte: IMAGO / Westend61 Ein spezieller Kettereiniger ist nicht notwendig. Man sollte auch keine Bürste verwenden, da man so den Dreck in Zwischenräume drücken könnte und Schäden an der Kette entstehen können.



Ein einfaches Kettenöl für die Pflege reicht aus. Empfehlenswert sind Universalöle, die es in jedem Fahrradladen gibt. Ein kleiner Schlauch am Sprüh- oder Dosierkopf hilft, wenn man schwer zugängliche Stellen erreichen will.

Worauf sollte man bei herkömmlichen Fahrradbremsen achten?