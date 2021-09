Markus Haybach: Das kommt darauf an, wie so oft im Leben. Es hängt einfach davon ab, habe ich einen Tarif, der Teilediebstahl mit abgedeckt hat – oder nicht. Da muss ich mir wirklich beim Abschluss Gedanken machen, genau vergleichen zwischen den Anbietern und einfach einen Tarif wählen, der das mit drin hat. Wenn ich das nicht drin habe, dann gibt es auch nichts bezahlt. Es sei denn, das ganze Fahrrad wird gestohlen.

Markus Haybach: In der Hausrat ist es generell immer eine Neuwertversicherung. Das gilt auch nahezu für alle Anbieter von solchen separaten Fahrradversicherungen. Deshalb setzen auch viele Leute fälschlicherweise den Wert an von einem 20 Jahre alten Fahrrad, wenn sie denn eins haben.

Markus Haybach: Die Überprüfung ist im Schadensfall meist relativ schwer. Denn wer will das nachweisen, was vor vielen Wochen da an irgendeinem Laternenmast passiert ist? Generell haben alle Versicherungen die Auflage, dass mein Fahrrad abgeschlossen und auch irgendwo fest angeschlossen sein muss, zum Beispiel an einem Laternenmast, Fahrradständer oder was es für Möglichkeiten gibt.

Der Nachweis wird im Zweifel schwer, da begnügt sich die Versicherung im Regelfall mit der Aussage, es war abgeschlossen.