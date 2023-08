In den 1920er-Jahren wurde das Haus Sanssouci in Tanne einst als Pension errichtet. In den 1950er-Jahren wurde es zum FDGB-Ferienheim. Später kaufte es der Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel. Jedes Buch, das in einer DDR-Buchhandlung über den Ladentisch ging, musste erst einmal über die Bänder des LKG. Seine Mitarbeiter erholten sich bis 1989 im Betriebsferienheim. Eine Woche Vollpension gab es für eine fünfköpfige Familie in Tanne, staatlich subentioniert, bereits für 80 Mark der DDR.