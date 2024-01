In Erfurt gibt es sowohl langfristige als auch kurzfristige Termine, die gut nachgefragt seien, erklärt Heike Dobenecker, Pressesprecherin der Stadt: "Die kurzfristigen Termine werden wochentags außer mittwochs ab 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr für den laufenden Tag freigeschaltet." Die Angabe einer Zahl zu den bereits getauschten Führerscheinen sei nicht möglich.



Wer seinen Führerschein in Jena noch umtauschen will, muss derzeit mit einer Wartezeit von fünf Wochen rechnen. Freie Termine gibt es erst wieder ab Mitte Januar 2024. Stefanie Braune, die Pressesprecherin der Stadt, erläutert: "Das ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass viele Bürgerinnen und Bürger leider jetzt erst sehr kurzfristig ihrer Umtauschpflicht in den EU-Kartenführerschein nachkommen möchten." Es wurden aber auch schon viele getauscht. "In unserer Fahrerlaubnisbehörde wurden in diesem Jahr bisher von den gesamt ca. 4.000 'alten' und zum Umtausch verpflichteten Führerscheinen etwa 70 Prozent zum Umtausch in den neuen EU-Kartenführerschein beantragt", so Braune.



In Gera können Termine online gebucht werden. Allerdings muss das bereits drei Wochen im Voraus erfolgen. Zudem besteht die Möglichkeit im Stadtservice H35 den Führerschein umzutauschen, dann kann ein Termin per Telefon oder E-Mail abgesprochen werden. Bezogen auf die aktuell vom Umtausch betroffenen Jahrgänge erklärt Michelle Kayser von der Stadt: "In der Stadt Gera haben bereits 1.069 Bürger (Stand: 7. Dezember 2023) ihren Führerschein umgetauscht. 3.098 Bürger haben den Antrag bis dato noch nicht gestellt."