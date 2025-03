Wer sich einen Gebrauchtwagen kaufen will, der achtet sicherlich auch auf den Tachostand. Jedoch ist da Vorsicht geboten, denn oft stimmt der Kilometerstand auf der Anzeige nicht. "Polizei und auch der ADAC gehen davon aus, dass an jedem dritten in Deutschland verkauften Gebrauchtwagen der Tacho manipuliert wird", antwortet der ADAC auf MDR-Anfrage.