Dennoch: Gebrauchtwagen sind nach wie vor beliebt. Woran Sie seriöse Verkäufer erkennen und worauf Sie am Wagen achten sollten, berichtet Autoexperte Andreas Keßler in diesem Artikel. Er nennt außerdem die wichtigsten Gebote des Gebrauchtwagenkaufs: So sei ein Vielfahrerauto, welches perfekt gepflegt wurde, eine bessere Wahl als ein "Rentnertraum" mit Standschäden.