Paarungsbereite Rehe machen von Mitte Juli bis Mitte August ihre Umgebung unsicher. "Während des Liebesspiels treibt der Rehbock die auserwählte Ricke teilweise kilometerweit über Felder und Wiesen. Völlig kopflos überquert das liebestolle Paar auch Landstraßen und das häufig völlig unvermittelt“, erklärt Markus Stifter, Pressesprecher des Hessischen Jagdverbandes das Verhalten in der Brunftzeit, die bei Rehen auch "Blattzeit" genannt wird.

Wieso heißt die Rehbrunft auch "Blattzeit"? "In der Jägersprache wird die Paarungszeit des Rehwildes auch 'Blattzeit' genannt. Denn während dieser Zeit lassen sich Rehböcke durch den nachgeahmten Fiep-Ruf einer Ricke anlocken. Dazu wird ein frisches Buchenblatt zwischen den Fingern gehalten und zum Mund geführt. Mit entsprechender Übung kann durch die ausgeblasene Luft über das Buchenblatt der Fiepton der Ricke nahezu naturgetreu erzeugt werden", erklärt der Hessiche Jagdverband auf seiner Homepage.

Bildrechte: Colourbox.de/Jakub Mrocek

Alljährlich wird in der "Blattzeit" daher vor einem vermehrten Wildwechsel auf den Straßen gewarnt. Die sonst so scheuen Tiere sind dann auch tagsüber zu sehen. Der willige Bock ist dann auf der Suche nach einer paarungsbereiten Rehgeiß – die jedoch flüchtet und erobert werden will.



Der Deutsche Jagdverband (DJV) rät Verkehrsteilnehmern vor allem entlang von Wald- und Feldkanten die Fahrweise anzupassen, um im Ernstfall rechtzeitig reagieren zu können. "Wer Tempo 80 statt 100 fährt, verkürzt den Bremsweg bereits um 25 Meter", erklärt der DJV. Und vor allem sollte auch auf Wildwechsel-Schilder im Straßenverkehr geachtet werden.