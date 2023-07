Urlaubsgepäck Dachbox fürs Auto: Das sollten Sie beachten

Bevor es in den Urlaub gehen kann, muss in vielen Familien erstmal das Auto beladen werden. Das kann bei viel Gepäck mitunter recht kompliziert sein. Wenn Koffer und Taschen bereits den Kofferraum füllen, kann eine Dachbox eine nützliche Ergänzung sein. Sie bietet zusätzlichen Stauraum auf dem Dach des Autos. Wir erklären, was vor dem Kauf beachtet werden sollte und wie eine Dachbox richtig montiert und beladen wird.