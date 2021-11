Sofern Sie in Folge des Zusammenstoßes nicht verletzt sind oder sich zuerst um andere Fahrzeuginsassen kümmern und Rettungskräfte unter der Rufnummer 112 informieren müssen, schalten Sie die Warnblinkanlage ein. Ziehen Sie die Warnweste an und sichern Sie mit dem Warndreieck die Unfallstelle ab. Das gilt auch für den Fall, wenn das Tier verletzt geflüchtet ist. Ganz wichtig: Bewahren Sie Ruhe!

Informieren Sie bei einem Wildunfall sofort die Polizei. Bildrechte: IMAGO / alimdi

In vielen Bundesländern muss bei einem Wildunfall zusätzlich noch ein Jäger informiert werden. Das übernimmt in der Regel die Polizei.



Wenn Sie Handschuhe dabeihaben (wegen eventueller Tollwutgefahr), ziehen Sie das tote Tier an den Randstreifen, damit keine Folgeunfälle passieren. Verletzte Tiere nicht anfassen, da sie sich wehren könnten.