Digitalisierung Kfz-Zulassung online: Das ist neu ab September

Hauptinhalt

20 Millionen Autos werden in Deutschland jedes Jahr zugelassen. Langes Warten in der Zulassungsbehörde ist dabei nicht mehr nötig. Denn das Kennzeichen kann im Internet beantragt werden. Ab September heißt es jetzt sogar: das Auto eben schnell online anmelden und direkt losfahren. Dann tritt nämliche die vierte Stufe des Projekts "i-Kfz" in Kraft. Zudem sollen auch Unternehmen nun von der digitalen Zulassung profitieren.