Marderschäden an E-Autos Marderbisse sind für Autofahrer ganzjährig ein Problem, besonders aber in den wärmeren Monaten zur Paarungszeit der Tiere. Rund 200.000 Marderbisse werden in Deutschland jedes Jahr an die Versicherungen gemeldet.



Vor allem bei E-Autos kann die Reparatur richtig teuer werden. Denn Hochvoltkabel dürfen aus Sicherheitsgründen nicht repariert werden, so dass der betroffene Kabelsatz komplett erneuert werden muss.



Gleichzeitig sind Elektroautos am Unterboden und im Motorraum aber meist vollflächig verkleidet und oft haben Hochvoltleitungen spezielle Schutzrohre sowie dicke Isolierungen und Abschirmungen.