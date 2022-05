"Der Vorverkauf des 9-Euro-Monatstickets startet ab dem 23. Mai", ist der Homepage der Leipziger Verkehrsbetriebe zu entnehmen. Auch in Mainz soll der Startschuss laut tagesschau.de an dem Tag fallen. Die Kasseler KVG schreibt "Der Vorverkauf beginnt voraussichtlich am 23.05.2022". Ähnlich ist es auf der Seite der Wuppertaler Stadtwerke zu lesen. Der Energieversorger in Wiesbaden ESWE hat auf seiner Webseite angekündigt, "vorraussichtlich" sogar am 20. Mai loslegen zu wollen. Keine Angaben zum Datum werden etwa auf den Homepages der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), dem Erfurter EVAG-Mobilitätszentrum und dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) gemacht.