Um das Auto kümmern sich Abschleppdienste, auch dann, wenn die Polizei das Fahrzeug - wegen der Beweissicherung - zunächst beschlagnahmt. Das bedeutet: Das Auto wird dann sozusagen amtlich eingeschlossen in einer Halle. Auch sonst wird sichergestellt, dass das ja beschädigte Fahrzeug mit dem Gepäck im Inneren nicht auch noch geflutet wird, wenn es regnen sollte. Bedeutet: Es wird nicht einfach am Straßenrand abgestellt, sondern sicher verwahrt.

Alles was ins Auto gehört, packen wir ins Auto rein. Persönliche Dinge wie Portemonnaie oder Handtasche nehmen wir mit auf die Dienststelle.

Eine häufige Gelegenheit zur Übergabe ist das Krankenzimmer, denn in der Regel haben die Polizisten noch ein paar Fragen zum Unfallhergang. Auch das, was mit dem Auto passiert, ist etwas, das in Absprache mit dem Fahrzeughalter entschieden wird. Allenfalls Anbauteile, die ohnehin nicht mehr zu gebrauchen sind, werden oft direkt entsorgt.