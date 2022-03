Während Stahlfelgen mit zunehmenden Alter immer rostiger werden, strahlen Alufelgen mitunter ein Leben lang. Wenn man nichts falsch macht. Dass sie nicht rosten, also oxidieren, das ist ein Irrtum. Sichtbar wird der Rost in Form von weißlichen Flecken, die den Lack unterwandern. Lack? Ja genau, es sind die Lackschichten und am Ende der Klarlack, die die Felgen vor Umwelteinflüssen schützen. Ohne Lack wären sie stumpf und hässlich. Deshalb sind scharfe Reiniger tabu, "je schärfer desto glänzender" ist ein weit verbreiteter Irrtum!

Allerdings sollte das "Nichtstun" zumindest nach dem Winter kurz pausieren, denn die Salze der Wintersaison sollten natürlich schon entfernt werden. Außerdem sollten wir wissen, dass Felgen mehr sind, also nur die Stützen eines Autos, die die Reifen tragen. Gerade die Vorderräder müssen einiges leisten in Sachen Wärmeableitung. Einfach mal anfassen (bloß nicht!!!) nach einer Bergtour. Aluminium kann mit den Temperaturen ganz gut umgehen, alternative Werkstoffe können das noch nicht so gut. Und weil Alufelgen gegossen werden, sind eben auch alle möglichen Formen drin, was ein weiterer Vorteil ist gegenüber Stahl. Was aber wohl bleiben wird, ist die Farbe Silber. Schwarz ist noch halbwegs gefragt, sagt Klaus-René Küfer, zu bunt können es die Hersteller aber nicht treiben. Dabei wären die Möglichkeiten grenzenlos und bunte Felgen begeistern auch irgendwie die Leute, bis es dann konkret wird an der Ladenkasse.