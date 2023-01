Und profitieren könnten am Ende wir alle. Denn beide Warnsysteme werden in der Lage sein, ihre gewonnenen Erkenntnisse in Echtzeit an sämtliche Multiplikatoren weiterzuleiten, also zum Beispiel an das europäische eCall System. Das System ist Pflicht in neuen Autos mit Typzulassung ab 1. April 2018 und sendet bei schweren Unfällen (solche mit Airbag-Auslösung) die Positionen direkt an die Leitzentralen.