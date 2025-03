Nach einem erfolgreichen Test in Rheinland-Pfalz haben auch andere Bundesländer Interesse an den "Handy-Blitzern" angemeldet. Ein bundesweiter Einsatz ist also nicht ausgeschlossen. In Thüringen ist der Einsatz der Handy-Blitzer derzeit aber kein Thema. Ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums sagte MDR THÜRINGEN, dass es in Thüringen noch keine Rechtsgrundlage gibt und das Thema nicht als "prioritär" eingestuft wird.