Klar, die meisten beachten das sowieso. Aber gerade in Herbst und Winter ist der Hinweis, beide Hände am Lenkrad zu haben, noch einmal mehr angebracht. Sollte Ihr Auto nämlich ausbrechen, fehlt wichtige Zeit, um wieder Kontrolle zu bekommen. Wenn es schnell gehen muss, kommt es ja auf jede Millisekunde an.