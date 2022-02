Aller Anfang geht ins Geld – jedenfalls wenn es um das erste Auto geht. Deshalb sind junge Menschen auch bei Weitem nicht mehr so versessen auf ein eigenes Auto wie noch vor 30 Jahren. Junge Leute fahren mit allem, was rollt und was das Geld hergibt. Zum Teil sind das moderne Kleinwagen, immer öfter dicke Kutschen aus den 1980er Jahren als Oldtimer, aber auch rostige Verbrauchtwagen als Pendlerkiste.

Für das eigene Auto gibt es viel zu bedenken: Kraftstoffverbrauch, Kfz-Steuer, Haftpflchtversicherung. Bildrechte: Colourbox.de

In Verbindung mit der monatlichen Fahrleistung lassen sich so die Kraftstoffkosten recht genau abschätzen. Die Kfz-Steuer lässt sich beispielsweise unter www.kfz-steuer.de sehr schön anzeigen, und die Portale der Autoversicherer geben online sehr genau Auskunft über die Prämienhöhe der Kfz-Versicherung. Dieser Kostenteil lässt sich weniger durch die Größe oder die Leistung des Autos beeinflussen als durch möglichst niedrige Typklassen.



Mit diesen klassifiziert die Versicherungsbranche ihr Risiko, wenn jemand ein Auto versichern möchte. So kann ein dicker Mercedes 500 SL beispielsweise deutlich weniger Haftpflichtversicherungsprämie kosten als ein viel kleinerer Peugeot 206 HDI mit einem ungünstigen Schadenverlauf. Dafür ist die Teilkaskoprämie des schicken Cabrios durch "Dachaufschlitzer" deutlich höher als die des Kleinwagens, für den sich kaum ein Dieb interessiert. Wer sich anhand der Typklasse durch den Auto-Dschungel schlagen will, kann das auf der Seite des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft tun.