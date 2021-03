Checkliste Verkehrsunfall: So verhalten Sie sich richtig

Es kann wirklich jeden treffen: Jeder kann als Ersthelfer plötzlich an einem Unfallort sein oder Opfer eines Unfalls werden. Allein im Straßenverkehr werden in Deutschland jedes Jahr etwa 400.000 Menschen verletzt. Wie man sich in solchen Situationen richtig verhält, erklärt Präventionsexpertin Ilona Wessner.