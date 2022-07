Auch am Rande der bayerischen Alpen fühlen sich die Urlauber in diesem Sommer wieder überaus wohl. Am Bodensee, im Allgäu und am Chiemsee sind im August deutlich weniger als 20 Prozent der Angebote frei. Etwas mehr Auswahl hat man an der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort kann immerhin noch jede vierte Unterkunft gebucht werden.