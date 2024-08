"In Deutschland liegen wir für zwei Personen in der Hauptsaison im Zelt etwa bei 25 Euro pro Nacht, wenn wir das obere Mittelfeld nehmen", erklärt Camping-Experte Maximilian Möhrle. Sehr gefragte Regionen und Toplagen sollte man mit zeitlichem Vorlauf buchen. In der Nebensaison, abseits der Hauptferienzeiten, kann man sich in der Regel mehr Zeit lassen. Sein Tipp für Sparer: Direkt am Meer oder in Citynähe ist es oft auch meist teurer als einige Hundert Meter davon entfernt.