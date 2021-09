Klassisch ist, wenn jemand zu schnell in einem Bereich auf der Straße unterwegs ist, der als Wildwechselbereich bezeichnet ist. Das sieht man ganz einfach an den Wildwechsel-Schildern. Und 'zu schnell' heißt nicht etwa, man ist schneller unterwegs, als die Straßenverkehrsordnung erlaubt, sondern man ist schneller unterwegs als etwa 70 Kilometer pro Stunde. Das ist eine Geschwindigkeit, mit der die Tiere noch einigermaßen umgehen können.

Grundsätzlich gilt, dass die Dämmerungszeiten verstärkte Wild-Unfallgefahr bergen. Wer zu diesen Zeiten auf der Straße unterwegs ist, sollte sich unbedingt an die Wildwechsel-Zeichen halten, die sind nicht zufällig aufgestellt, sondern aus Erfahrung heraus postiert. Überall da, wo ein Wildwechsel-Zeichen zu sehen ist, ist damit zu rechnen, dass Wildtiere die Straße überqueren. Wenn man an solchen Zeichen vorbeifährt, sollte man den Fuß vom Gas nehmen.

Wenn es zu einem Wildunfall gekommen ist, muss man sofort den dort zuständigen Pächter oder Förster informieren, auch wenn das Tier verletzt im Dickicht verschwindet. Das ist natürlich rein theoretischer Natur, wer weiß schon, welcher Pächter oder Förster dort zuständig ist. Ersatzweise ist das die Polizei. Die sagen einem dann auch, was konkret zu tun ist. Was man nicht machen darf, ist das möglicherweise getötete Tier von der Straße in den Kofferraum zu laden und 'in die Pfanne zu hauen'.