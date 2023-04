Wildunfall: Gefahr in der Dämmerung

Alle zweieinhalb Minuten passiert in Deutschland ein Wildunfall mit großen Säugetieren. Das heißt: Reh, Hirsch und Wildschwein. Das ist die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer ist jedoch fünfmal so hoch, so die Erkenntnisse des Deutschen Jagdverbandes, der gemeinsam mit Wissenschaftlern versucht, Unfallschwerpunkte zu ermitteln. Dafür wurde das Tierfund-Kataster eingerichtet, das mit Hilfe einer App bzw. Website Meldungen über tote Tiere am Straßenrand sammelt, um daraus Schutzmaßnahmen abzuleiten für Mensch und Tier. Hier kann und sollte jeder mitmachen, der Beobachtungen gemacht hat.