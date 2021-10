Manchmal – das ändert sich in Abhängigkeit von den jeweils geltenden Schrottpreisen – kann man Autos sogar kostenlos beim Verwerter abgeben oder von diesem abholen lassen. Voraussetzung ist das Vorhandensein der Kfz-Papiere. Der Verwerter nimmt das Auto entgegen und stellt dafür den behördlich geforderten " Verwertungsnachweis " aus, mit dem man bei der Zulassungsbehörde den Verbleib des Autos dokumentieren kann. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Vollständigkeit des Autos und der Fahrzeugpapiere. Wer ein bereits teilweise ausgeschlachtetes Auto zum Verwerter bringt (ausgebeinte Wracks werden nicht abgeholt), bekommt lediglich eine Quittung über die in diesen Fällen zu bezahlenden Gebühren, die aber auch als Beweis der ordnungsgemäßen Entsorgung dienen kann.

Eine weitere gesetzlich vorgeschriebene Möglichkeit ist die Abgabe seines Altautos bei einem Vertragshändler der Auto-Marke. Seit dem 1. Januar 2007 ist eine kostenlose Fahrzeugrücknahme unabhängig vom Zulassungsdatum in der Altautoverordnung festgelegt. Die Vertragshändler halten sich den Rücken frei, indem sie mit zertifizierten Entsorgungsbetrieben Verträge abgeschlossen haben, in denen diese sich zur Verwertung von beim Vertragshändler abgegebenen Autos verpflichten.

Der große Rest der "Verbrauchtfahrzeuge" geht in den nahen und fernen Osten und nach Afrika. Dort fahren die bei uns nicht mehr wirtschaftlich zu betreibenden Autos noch jahrelang, bevor sie dann endgültig verschrottet werden. Das geschieht natürlich nicht nach den in der EU gültigen Grundsätzen und belastet die Natur der betroffenen Länder extrem.

Wer sein Auto an einen "Kärtchenstecker" verkauft, könnte es beim Urlaub in Afrika oder Südostasien wieder sehen. Bildrechte: imago images / Schöning

Geöffnet wird dieser Vertriebsweg durch die "Zettelstecker", die die Nachfrage nach Autos im afrikanischen und südostasiatischen Raum zu befriedigen versuchen. Die dort am häufigsten gesuchten Fahrzeuge (etwa zwölf Jahre alt, mit KAT und ABS) sind aber auch in unseren Breiten durchaus gefragt.



Wer heute also schnell ein Auto loswerden will, kann bei guter nervlicher Verfassung den Anruf beim "Kärtchenstecker" ruhig wagen und wird mit etwa 300 bis 500 Euro für die Verhandlungen mit den manchmal etwas unorthodox auftretenden "Automanagern" entschädigt.