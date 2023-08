Urlaubstipp Autos und Wohnmobile für nur einen Euro mieten

Wenn zum Beispiel jemand ein Auto in München ausleiht und damit nach Dessau fährt, gibt er es in der Regel an seinem Zielort ab. Das Auto steht dann in Sachsen-Anhalt, der Verleiher benötigt es allerdings für den nächsten Kunden wieder in der bayerischen Hauptstadt. Es muss also den Weg zurück nach München finden. Dieser Rücktransport kann von speziellen Firmen übernommen werden, was den Autoverleiher eine Menge Geld kostet. Oder aber Privatpersonen übernehmen diese Aufgabe und müssen dafür im Gegenzug (fast) nichts für das Fahrzeug bezahlen.