Urlaub mit dem Wohnmobil - darauf sollten Sie achten!

Sascha Major: Ein Wohnmobil darf jeder fahren, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Wichtig ist es zu wissen, welche Gewichtsklasse das Fahrzeug hat. Der Führerschein Klasse B geht bis 3,5 Tonnen. Wenn das Gewicht darüber liegt, brauche ich einen Führerschein der Klasse T. Sonst reicht die B aus.

Er sollte etwas Zeit mitbringen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Man sollte sich vor der Fahrt wirklich auch in das Fahrzeug reinsetzen und schauen, wo sind die Öffnungen für Wasser und Kraftstoffe. Informieren Sie sich: Wie viel wiegt mein Fahrzeug? Wie hoch ist mein Fahrzeug? Natürlich ist auch die Planung der Fahrstrecke, der Reisestrecke wichtig. Wenn ich ins Ausland fahre, muss ich wissen, welche Sachen ich noch mitführen muss. Es gibt Länder, in die ich Leuchtmittel mitführen muss oder eine bestimmte Anzahl von Warnwesten.

Wer zum ersten Mal mit dem Wohnmobil unterwegs ist, muss mit der Planung weit vor der Fahrt loslegen. Sascha Major Verkehrssicherheitszentrum Sachsenring

Der Punkt ist sehr wichtig. Rutschende Ladung gefährdet natürlich auch die Insassen im Fahrzeug. Man hat Gasflaschen mit. Die Gasflaschen müssen richtig gesichert sein, sodass sie nicht umkippen und verrutschen können. Insgesamt muss man im Fahrzeug aufpassen, das alles ordentlich gesichert ist. Es ist günstig, sich ein kleines System zu entwickeln: Was brauche ich wann und wo? Wir geben immer den Hinweis, schwere Sachen nach unten, leichte Sachen können oben gelagert werden, um einfach den Schwerpunkt nach unten zu bringen. Das ist wichtig, um das große Fahrzeug auch ordentlich fahren zu können, ohne dass mich die Ladung behindert oder wenn sie verrutscht, dass es zu Schreck-Reaktionen kommt.

Es ist immer zu empfehlen, sich mit dem Fahrzeug richtig vertraut zu machen. Wenn man die Möglichkeit hat, könnte man auch ein betreutes Training machen, wo man üben kann - zum Beispiel die Bremswege oder Lenkmannöver. Wie fährt sich so ein Wohnmobil? Wie reagiere ich? Auf den Campingplätzen ist für die großen Fahrzeuge meistens nicht so viel Platz. Gut ist es, sich noch jemanden zu Hilfe zu nehmen, der einen auch mal einweisen kann. Wir empfehlen vorher ein Training. Die Fahrsicherheitszentren, zum Beispiel am Sachsenring, bieten das an. Wer zum ersten Mal mit einem Wohnmobil unterwegs ist, sollte vorher ein paar Testfahrten absolvieren. Bildrechte: Colourbox.de

Nein, während der Fahrt müssen alle angeschnallt sein, an ihrem Platz sitzen und dürfen sich nicht im Wohnmobil bewegen. Hier ist das gleiche Maß anzusetzen wie im Pkw.

Ja, es gibt für Camper direkt Navigationssysteme und auch spezielle Karten, wo Brückenhöhen und Straßenbreiten verzeichnet sind. Man sollte trotz alledem immer mit einem offenen, wachen Auge fahren und besonders auf Zeichen am Straßenrand achten, die man als normaler Pkw-Fahrer oftmals ignoriert oder nicht so in Betracht zieht. Das gilt gerade für Höhenangaben und Breitenangaben bei Brücken und Durchfahrten. Dafür muss man im Vorfeld wissen, wie hoch mein Fahrzeug überhaupt ist. Viele moderne Wohnmobile haben heute eine Rückfahrkamera. Außerdem gibt es für Camper spezielle Navigationssysteme. Bildrechte: A. Schubert