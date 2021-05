Deutlich nutzerfreundlicher (aber auch teurer) als ein Campinganhänger sind Wohnmobile, die es in allen Größen und Komfortgraden gibt. Zwar können Wohnmobile genauso wie Campinganhänger überladen werden, dafür kann man mit ihnen – sofern richtig beladen – flotte Reisefortschritte erzielen. Das Tempo-Limit von 80 bzw. 100 km/h gilt für sie nämlich nicht. Nicht nur deshalb boomen das Wohnmobil-Segment und mit ihm die Preise. In der Spitzengruppe sind "Motor-Homes" fast so teuer wie ein Einfamilienhaus in bester Lage.