Rund 70 Millionen zugelassene Fahrzeuge gab es laut Jahresbilanz des Kraftfahrt-Bundesamtes 2024 in Deutschland. Für jedes von ihnen gibt es einen Fahrzeugschein. Derzeit sind diese noch in Papierform. Dies soll aber bald Geschichte sein. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einer smarten Lösung, damit die Daten einmal per App übermittelt und auch bei Kontrollen abgerufen werden können.