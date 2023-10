Ab dem 1. November soll es möglich sein, neu ausgestellte Personalausweise, Reisepässe und elektronische Aufenthaltstitel an Dokumentenausgabeautomaten abzuholen und sich damit einen weiteren Termin und den Weg zur Behörde zu sparen. Allerdings wird diese Option nicht überall wählbar sein. Es sollte also vorher geschaut werden, ob das zuständige Amt dies auch anbietet und über derartige Automaten verfügt. Ist dies so, soll es reichen, den PIN-Brief, der vor der Ausgabe am Automaten an den Antragsteller zugesendet wird, digital zu bestätigen. Dies kann gemacht werden unter anderem per Mail, am Automaten oder per SMS, hat das Bundesinnenministerium auf MDR-Nachfrage erklärt.