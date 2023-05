Erleichtert werden soll die Mitnahme von Fahrrädern in Fernzügen. Vier Stellplätze müssen dann in jedem Zug vorhanden sein. Wie viele davon noch frei sind, sollen Fahrgäste online abrufen können. Geplant ist ein weiterer Ausbau der Mitnahmekapazitäten für Drahtesel. "Reisende haben künftig ein Recht darauf, ihr Fahrrad in Fern- und Regionalzügen mitzunehmen", so die Pläne der Bundesregierung.