Um derartige Szenarien in der Zukunft zu vermeiden, wurde ein Sicherungsfonds eingerichtet, in den die Branchenunternehmen einzahlen – damit im Falle der Insolvenz eines Reiseanbieters Pauschalreisenden der Kaufpreis erstattet werden kann. Die Neuregelung zur Insolvenzsicherung bei Pauschalreisen trat bereits am 1. Juli in Kraft. Der Fonds selber, der bis Oktober 2027 auf 750 Millionen Euro anwachsen soll, greift nun für Buchungen ab dem 1. November. Als Beleg des Insolvenzschutzes gilt weiterhin der Sicherungsschein, der Kunden in der Regel mit der Buchungsbestätigung vorliegt.