Neu ab März Corona-Bonus, Kurzarbeit, Insektenschutz

Die Gebühren sollen beim PEPP-Basisprodukt generell ein Prozent des pro Jahr angesparten Kapitals nicht übersteigen. "Anbieten dürfen es unter anderem Versicherungsunternehmen, Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Investment- und Verwaltungsgesellschaften sowie Verwalter alternativer Investmentfonds mit Sitz in der EU", so die Bafin. Das Bundesministerium der Finanzen erklärte auf Anfrage: "PEPP können in Deutschland steuerlich gefördert werden, wenn sie denselben Vorgaben genügen, wie die bestehenden in Deutschland steuerlich geförderten Altersvorsorgeprodukte." PEPP solle "als freiwilliges und komplementäres grenzüberschreitendes Produkt zu den auf nationaler Ebene bereits bestehenden Produkten der privaten Altersvorsorge etabliert werden". Die Produkte sollen digital erhältlich sein, um den Zugang zu erleichtern.